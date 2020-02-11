موسيقار شهير يعلن أن عمرو دياب أخطأ في حقه وعاد واعتذر مني

أقامت شركة "ري ميديا للإنتاج الفني" برئاسة المنتج ريتشارد الحاج، حفلاً لتكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، عقد في مقر الشركة وذلك على مشواره الفني الطويل.

وعلى هامش الحفل قال شنودة في تصريحات صحافية، إنه سعيد بالتكريم، لكنه لا ينظر للماضي لكن ينظر للمستقبل وأنه يشعر بالسعادة عندما يذكره معجبوه بأعمال فنية قد نساها بمرور الوقت، وعن علاقته بالفنان عمرو دياب، أوضح أنه رأى لمعة النجاح في عيون ذلك الشاب الذي لم يكن يعرف اسمه، عندما طلب منه النصيحة والمساعدة لكي يكون مطرباً شهيراً.

وتابع: "لم يمر سوى ثماني ساعات ورأيت عمرو دياب يحمل شنطة فيها ملابسه لكي يأتي معي إلى القاهرة، حتى يكون على أول طريق النجاح الذي وضعته له، لكني نصحته أن يبتعد عن الملاهي الليلية لأنها ستعطيه مالاً فقط، ولن تعطيه شهرة ولا نجاحاً، لكن عمرو دياب رأى أنني مخطئ واختلفنا في وجهات النظر وسلك هذا الطريق وحيداً، وعاد إليَّ بعد فترة كبيرة يعتذر عما بدر منه وأنه كان مخطئاً".

وقال هاني شنودة في نهاية كلمته بالتكريم إن سبب وجود عمرو دياب على القمة لفترة طويلة، هو أنه لا يعيش على الماضي وأنه ينظر للمستقبل كأنه لم يفعل شيئاً.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

ألبوم عمرو دياب الجديد يضم 10 أغاني جديدة

عمرو دياب يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد "سهران"