سولاف فواخرجي تكشف آخر تسجيل صوتي لنادية لطفي

نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، على حسابها بـ"إنستغرام" مقطع فيديو يحوي آخر تسجيل صوتي دار بينها وبين الفنانة الكبيرة الراحلة نادية لطفي، وجهت خلاله الراحلة رسالة لسولاف قائلة: "يا جميلة ياحلوة يا نوارة مصر والمنطقة العربية كلها.. من يوم ما جيتي هنا وجودك مراحش من بالنا وحشانا وحشانا ومدام رضا بتعيط وهتتجنن عاوزة تشوفك وتسمع صوتك وحاولي تيجي بأي طريقة وأنا ببوسك".

وعلقت سولاف قائلة: "بصوت الكبيرة نادية لطفي كم سأفتقد كل ذاك الحُب في صوتك ولهفتك وسؤالك الدائم عني.. ناديا، النديّة... الممطرة والكريمة والسخية بكل ما هو جميل، معرفتك وحبُّك نعمة من الله أشكره عليها... أستاذة الحب والفن والفكر، رحمك الله يانوارة القلوب... شكراً للصديقة والأخت الإعلامية الجزائرية رابحة عشيت لأنك شرفتني بالتعرف على الهرم الذي يدعى نادية لطفي، وعزائي لك كبير، لأني أدرك حجم حزنك لرحيلها ومدى حبك وإخلاصك لها من عشرات السنين ووقوفك إلى جانبها واحتضانها لك أمًا وصديقة لك في كل الأوقات.. وعزائي لابنها وعائلتها وللسيدة رضا مساعدتها الوفية، ولكل محبيها".

يذكر أن نادية لطفي وافتها المنية يوم الثلاثاء الموافق 4 شباط (فبراير) الجاري بعد صراع مع المرض.

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