رضوى الشربيني تتعرض للسخرية بسبب تغريدة على "تويتر"

تعرضت الإعلامية رضوى الشربيني لموجة من السخرية من قبل جمهورها ومتابعيها على "تويتر"، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها أثارت بها الجدل، حيث كتبت قائلة: "في ناس زي القهوة .. دلقهم خير"، لتتلقى عدداً كبيراً من التعليقات الساخرة حول تغريدتها حيث كتب أحد متابعيها قائلاً: "إيه كلام التكاتك ده"، في حين علق متابع آخر بقوله: "تندلق ونعمل واحدة جديدة"، وعلق ثالث بقوله: "أموت أنا في الحكم بتاعة ضهر الميكروباصات دي"، وقال رابع: "على رأيك يروح وش يجي وش تاني ويروح يجي تالت هو انتو وراكم حاجة"، وعلق متابع بقوله: "أنت بتركبي تكاتك"

يذكر أن رضوى الشربيني دائمة إثارة الجدل سواء في برنامجها "هي وبس" الذي تقدمه على شاشة سي بي سي سفرة، أو في منشوراتها وتغريداتها والتي تهاجم فيها دائماً الرجال تحرض السيدات على الثورة على أزواجهم، وهو ما دفع كثيراً من الرجال والسيدات لمهاجمتها واتهامها بالتسبب في خراب بيوتهم.

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