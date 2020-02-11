القاهرة – لايف ستايل
تعرضت الإعلامية رضوى الشربيني لموجة من السخرية من قبل جمهورها ومتابعيها على "تويتر"، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها أثارت بها الجدل، حيث كتبت قائلة: "في ناس زي القهوة .. دلقهم خير"، لتتلقى عدداً كبيراً من التعليقات الساخرة حول تغريدتها حيث كتب أحد متابعيها قائلاً: "إيه كلام التكاتك ده"، في حين علق متابع آخر بقوله: "تندلق ونعمل واحدة جديدة"، وعلق ثالث بقوله: "أموت أنا في الحكم بتاعة ضهر الميكروباصات دي"، وقال رابع: "على رأيك يروح وش يجي وش تاني ويروح يجي تالت هو انتو وراكم حاجة"، وعلق متابع بقوله: "أنت بتركبي تكاتك"
يذكر أن رضوى الشربيني دائمة إثارة الجدل سواء في برنامجها "هي وبس" الذي تقدمه على شاشة سي بي سي سفرة، أو في منشوراتها وتغريداتها والتي تهاجم فيها دائماً الرجال تحرض السيدات على الثورة على أزواجهم، وهو ما دفع كثيراً من الرجال والسيدات لمهاجمتها واتهامها بالتسبب في خراب بيوتهم.
قد يهمك ايضاً:
مينا مسعود يثير الجدل بفيديو لـرضوى الشربينى
تعرفوا على المذيعة رضوى الشربيني "عدوة الرجل"
كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تتعرض للسخرية بسبب تغريدة على "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.