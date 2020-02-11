ديانا حداد تطرح أغنيتها الجديدة في عيد الحب

أطلقت الفنانة ديانا حداد أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واختارت اللون الغنائي البدوي اللبناني لتقديمه في الكليب، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.

وأعربت ديانا حداد قى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بجميع تفاصيل أغنية "ما حد يحس بالعاشق" التي صورتها على مدار يوم عمل كامل في جزيرة النخلة بمشاهد داخلية وخارجية، وقالت أنها بذلت جهداً كبيراً من أجل إظهارها بهذا الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور ويسمعه بالنتيجة النهائية كأغنية متكاملة صوتاً وصورة، مؤكدة أنها تمس الأحاسيس وتحرك القلوب عشقاً.

وسجلت ديانا الأغنية ما بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل الملحن اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصاً لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزء من إحساس العاشقين وما يشعرون به، في الأغنية التي تقول كلماتها:

حبي أنت حبي بالنظرما خونك ..

عيني على قلبك حبك خلق ليا

منك ومن حبك ما ظل عقل بيا

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يا عمري يا روحي الشوق مو بيديا

انا خلص صبري وأعصابي ضحية..

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