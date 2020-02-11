سارة سلامة تتألق فى إطلالة جذابة بالفراندة

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة سارة سلامة، صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك فى إطلالة شتوية لها.
وعلقت سارة سلامة على الصور قائلة: "قلبك هو أنعم مكان في الأرض، اعتن به".
وظهرت سارة سلامة بإطلالة شتوية مرتدية "فراندة"، ولاقت الصور إعجاب جمهورها الذين عبروا عن هذا الإعجاب ببعض التعليقات الإيجابية منها الجمال كله والشتا يحلى مع سارة.
يذكر أن سارة سلامة تشارك فى فيلم بعنوان "خللي بالك من اللي جاي" ويشاركها البطولة فيه رانيا يوسف ومجدى كامل وإخراج عادل الأعصر.
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