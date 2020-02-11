مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينطلق بتكريم ثلاث نجمات

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""الخليج 365"" من بيروت: إنطلقت الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة في مصر بتكريم الممثلة والمغنية الإسبانية فيكتوريا أبريل، الممثلة المصرية_ وعارضة الأزياء في أيام شبابها_ رجاء الجداوي، والممثلة المصرية نيللي كريم التي أهدت تكريمها "إلى كل امرأة جسدت شخصيتها في الأفلام والمسلسلات"، وإلى "النساء اللواتي استوحيت منهن الشخصيات التي نجحت وأحبها الناس.. وفي مقدمتهن أمي“.
وقالت رجاء الجداوي، التي حاولت حبس دموعها: "هعيط من الفرحة.. مشوار طويل من 1959، حسسوتني إني عملت حاجة.. في شيء حلو قدرت أعمله، مبسوطة إني موجودة في أسوان وسط الناس الطيبة والبشوشة". وختمت: "مش هقدر أكمل عشان ماعطيش والمكياج يسيح ويبان شكلي".
وافتُتِحَ المهرجان_ الذي يُقدِّم على مدى ستة أيام أكثر من 50 فيلماً من نحو 30 دولة عربية وأفريقية وغربية_فيلم "بعلم الوصول" للممثلة بسمة والمخرج هشام صقر. وهو ينافس ضمن مسابقة الأفلام المصرية بجانب ثلاثة أفلام أخرى هي "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، و"احكيلي" للمخرجة ماريان خوري و"تأتون من بعيد" للمخرجة أمل رمسيس.
وتشمل فعاليات المهرجان ندوات وورش عمل في صناعة الأفلام، وكتابة السيناريو وصناعة الحلى والاكسيسوار. بالإضافة لـ"منتدى نوت لقضايا المرأة" الذي يطرح ويناقش القضايا الاجتماعية للمرأة ويربط بينها وبين الأفلام السينمائية.
يشار إلى أن "المهرجان" منح جائزة "نوت للإنجاز" في مجال المرأة للسفيرة ميرفت التلاوي في حفل الإفتتاح. فيما سيُكرِّم المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.في حفل الختام المقرر بتاريخ 15 فبراير المقبل. علماً أنه انطلق بعزف السلام الوطني، وتقديم أغنية عن المرأة بعرض صور لنجمات مصريات وعربية.
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