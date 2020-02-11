شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد هنيدى فى الاستوديو خلال تسجيل آخر حملاته الدعائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد هنيدى فى حملة دعائية مستعينًا بأشهر الشخصيات التى قدمها فى أفلامه، " صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، و"جاءنا البيان التالي" و"فول الصين العظيم"، ولاقت إعجاب رواد السوشيال ميديا، كما شاركه الحملة الدعائية أبطال تلك الأفلام ومنهم هشام المليجى، وسليمان عيد وحمدى هيكل.

وتواجد هنيدى خلال الفترة الماضية داخل الاستوديو برفقة الملحن أحمد طارق يحيى، من أجل تسجيل أغنية الإعلان بصوته والتي اعتمدت على أشهر أغنياته التى قدمها بصوته فى أفلامه .

واحتفل النجم محمد هنيدى أول فبراير بعيد ميلاده الـ 54، ويعد هو الفنان الذى مهّد الطريق، لجيل كامل من النجوم الجدد، بعدما حطّم الأرقام القياسية من خلال فيلم "إسماعيلية رايح جاى"، لتتوالى الأعمال التى اتسمت بالكوميديا، كما اشتهر هنيدى بخفة دمه وافيهاته التى لا ينساها جمهوره.

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وشارك النجم محمد هنيدى متابعيه عبر خاصية ستورى على "إنستجرام" بفيديو جديد له فى تطبيق "تيك توك"، وأجاب خلاله على مجموعة من الأسئلة بشكل كوميدي، حيث أجاب على سؤال "رسالة حب لصديق" على طريقته قائلا: "مش وقتك"، أما عن الهدية التى يتمناها قال :"كورة كفر"، كما كشف عن أكثر فيلم رومانسى من وجهة نظره وهو "الناصر صلاح الدين".

وفى أول فيديو له على تيك توك، ظهر النجم محمد هنيدى، بلوك مختلف بعد أن دشن حسابا جديدا على "تيك توك"، أسوة بالفنانين الذين سبقوه إلى هذا التطبيق الجديد، والذى بدأت فيديوهاته تنتشر بشكل كبير فى الآونة الأخيرة.

هنيدى نشر عبر "ستورى" على إنستجرام مقطع فيديو يعلن فيه عن تدشينه حسابا على "تيك توك"، حيث ارتدى "شنب" مستعارا، وتحدث بطريقة شخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والتى قدمها فى فيلم ومسلسل تليفزيونى، حيث قال بنفس أداء الشخصية "بسم الله الرحمن الرحيم .. النهاردة أول يوم ليا فى التيك توك .. أبشركم بسنة بيضا .. بيضا ع اللى داخل يتقصع ويترقص .. وعاملى فيها هيلا هوب".

محمد هنيدى تألق فى الكثير من الأعمال السينمائية التى تعد علامات بارزة فى مشواره الفنى، منها" اسماعيلية رايح جاى"، "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، "همام فى امستردام"، عسكر فى المعسكر"، "بلية ودماغه العالية"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "يانا يا خالتى"، "فول الصين العظيم"، وغيرها الكثير من الأعمال السينمائية التى لا تنسى لصانع الابتسامة محمد هنيدى.