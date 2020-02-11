شكرا لقرائتكم خبر عن ابن لينين الرملى يرثي والده بأبيات شعر: رفضت كل صنم ولا عمرك ركعت لشخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت فاطمة المعدول أرملة الكاتب الراحل لينين الرملى، قصيدة كتبها ابنه يرثيه فيها بكلمات مؤثرة، بعدما فارق دنيانا بعد صراع طويل مع المرض، إذ تعرض لأزمة صحية قبل وفاته بأسبوع، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء في قصيدة رثاء لينين:

عمرك ما جبرك حد

اسمك غريب و سيماتك اغرب

طبعك عجيب و لا يشبهله طبع

ضحكت ملايين علي مآسيها و صقفوا لكلامك الجد

نفذت كل قناعاتك و لا همك في الدنيا و لا في سماها حد .

رفضت كل صنم و لا عمرك ركعت لشخص .

عشت بالطول و العرض .

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و جادلت في كل ثابت و ناقشت في كل امر .

الي والدي الحبيب ... سلام عليك و إليك السلام .

وأقيم عزاء الكاتب الراحل لينين الرملى، بمسجد عمر مكرم بوسط لبلد، وحضر كل من عبد الرحمن أبو زهرة، لبلبة، إيمان سركسيان، فردوس عبد الحميد، محمد أبو داوود، الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، نبيل الحلفاوى، أنعام سالوسة، جابر نصار، والفنان محمد هنيدى، والكاتب وحيد حامد، وإلهام شاهين، سامح الصريطى، بالإضافة إلى الإعلامى إبراهيم عيسى، ومحمد على خير، كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء أسامة هيكل وزير الإعلام، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، الفنان محمد صبحى، المخرج محمد فاضل، محمد محمود.

وشيعت أسرة الكاتب الراحل جثمانه فى جنازة اقتصرت على العائلة فقط، حيث أوضحت زوجته أن الراحل كانت له وصية قبل رحيله وسوف نحترم رغبته فى ذلك وستكون جنازته للأسرة فقط، وهو ما أكده الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون على أن الجنازة مقتصرة على العائلة فقط.

الكاتب الكبير من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبى، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالها مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحى.

يذكر أن الكاتب لينين الرملى هو رائد صناعة الضحك الراقى فى المسرح العربى بما قدمه من أعمال ذات قيمة كبيرة وبعضها يمثل علامات مهمة فى تاريخ المسرح المصرى صنع بها مخرجين وفنانين مجدهم المسرحى من خلال أعمال كاتبنا الكبير لينين الرملى منها مثلا: "أهلا يا بكوات" لحسين فهمى وعزت العلايلى وإخراج عصام السيد و"الهمجى" لمحمد صبحى وسعاد نصر و"وجهة نظر" لمحمد صبحى وعبلة كامل و"تخاريف" لمحمد صبحى وهناء الشوربجى و"سك على بناتك" لفؤاد المهندس وسناء يونس وشريهان وغيرها من الأعمال الخالدة فى وجدان المشاهد العربى.