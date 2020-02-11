شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل صور لجينيفر أنيستون فى عيد ميلادها الـ 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة العالمية جينيفر أنيستون بعيد ميلادها الـ 51، حيث أنها من مواليد 11فبراير 1969 ولدت بمدينة شيرمان ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لذلك شاهد أجمل 10 صور لجينيفر بمناسبة عيد ميلادها.

وتغيبت جينيفر أنيستون عن حضور مراسم حفل الاوسكار الأخير، وقد ازدادت التكهنات بخصوص علاقتها مع طليقها براد بيت وعودة ارتباطهما من جديد خاصة بعد ظهور النجمين في لقاء أذهل العالم بكواليس sag awards لعام 2020 ، حيث أشار موقع " New Idea " وقتها أن الزوجين السابقين يخططان للزواج من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما أكد أحد المصادر لموقع " Life & Style " أن براد بيت و جنيفر أنيستون قررا إقامة حفل زفاف فخم ومختلف يكون محور أحاديث العالم، إلا أن كافة تلك التقارير تم نفيها في كل مرة ليثبت أن الأمر ما هو إلا وسيلة من تلك الصحف لزيادة مبيعاتها ليس إلا.

يذكرأن النجمة العالمية جينيفر أنستون، انضمت رسميا إلى إنستجرام مؤخرا شهرأكتوبر من العام الماضى، حيث دشنت حسابا رسميا لها، وفى أقل من 24 ساعة وصل عدد متابعيها على إنستجرام إلى 7 ملايين منذ إطلاق حسابها رسميا، ووصل حاليا عدد متابعيها إلى 27 مليون متابع.

ونشرت الفنانة العالمية جينيفر أنستون، أول صورة على حسابها، وهي صورة تجمعها بأبطال مسلسل "Friends"، وقد حصدت الصور أكثر من 9 مليون لايك، حيث ظهر التغير الكبير فى شكل أبطال المسلسل الذى عرض قبل 25 عاما وهو المسلسل الذى يحمل العديد من الذكريات لدى قطاع كبير من المتابعين فى تسعينيات القرن الماضى.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.













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