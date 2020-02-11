شكرا لقرائتكم خبر عن من هى الفنانة التى تصدرت أفيش مهرجان البحر الأحمر السعودى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت عارضة الباليه السعودية سميرة الخميس أفيش الدورة الأولي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وهو من تصوير المصور الفوتوغرافي أسامة أسعيد، ويحمل صورة عارضة الباليه السعودية سميرة الخميس، وهي تخرج من البحر، في تعبير عن موجة التغيير الثقافي التي تشهدها البلاد، والفرص الواعدة للسينما السعودية الجديدة.

وأليكم أهم ما يجب أن تعرفه عن الفنانة السعودية سميرة الخميس

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اعتمد المصور أسامة أسعيد في تصمم أفيش المهرجان على أسلوب "الكولوديون " السائل لمعالجة صورة البوستر الرئيسية، وهو أسلوب تقليدي يعود الى العام 1851، خاص بإعادة إحياء صور الأبيض والأسود عن طريق تلوينها بألوان زاهية نابضة، هذا التعاقب بين ما هو تقليدي ومعاصر يعكس التزام المهرجان بحفظ التراث من خلال الابتكار والتجديد، والاعتماد على الماضي في بناء صورة مستقبل واعد مفعم بالحياة.

حمل هذا العمل روح التعاون التي تجمع ثلاثة فنانين عرب، حيث اكتمل تصميم الفنان العُماني محمد الكندي بصورة الفنانة الاستعراضية السعودية سميرة الخميس، التي التقطتها عدسة السوري أسامة أسعيد كما عبّر من خلال التكرار والانعكاسات عن رسالة المهرجان في التركيز على أهمية التبادل الفني والفكري، وتبني وجهات نظر متعددة وجديدة.

تأسس مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عام 2019، وهو حدث سنوي تستضيفه جدة في المملكة العربية السعودية، وتقام دورته الافتتاحية من 12 إلى 21 مارس 2020، يقع المهرجان في المدينة التاريخية بجدة، والتي تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق اليونسكو، ويلتزم بأهمية بناء أساسات قوية لصناعة السينما في السعودية، ومدّ جسور التواصل بين المنطقة العربية والعالم.