شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم فى ندوة تكريمها بأسوان: سأتحول للإخراج بعد اعتزال التمثيل ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نيللى كريم، خلال ندوة تكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، إنها ليست ضد تقديم أدوار مختلفة، ولكن لكل مرحلة فى حياتها الفنية حسابات مختلفة، مضيفة: لا أنكر أن أعمالى الدرامية الأخيرة كانت مركبة نفسيا، لكننى أُقدم الواقعية، وليس ذنبى أن الواقع موجود فيه مثل هذه الشخصيات التى قدمتها سواء فى "سقوط حر"، أو "سجن النساء"، أو "تحت السيطرة."

جاء ذلك على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة بقاعة سينما توليب والذى يقام فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير الحالي.

وأضافت الفنانة نيللى كريم، أنها لا تمانع إطلاقا فى تجسيد أى شخصية تقدم لها فى أى عمل فنى، باعتبار أن الفنان لابد أن يعمل فى كل شىء، متابعة أن الأدوار التى قدمتها أدوار عميقة، عاشت شخصيتها فى العمق.

وأضافت نيللى كريم، أن الشخصية التى جسدتها فى مسلسل "بنت اسمها ذات" لم تكن على الإطلاق هى نفس شخصيتها فى الحياة، رغم نجاحها فى تقديم دورها الفنى فى هذا العمل الدرامى.

وأوضحت نيللى كريم أنه رغم نجاح العمل الدرامى لمسلسل ذات، لكنها لم تتمكن أن تشاهده حتى الآن، ووصفت المسلسل بأنه من أحب الأعمال الدرامية لها حيث استغرق تصويره 3 سنوات بداية من عام 2011 وحتى 2013، مشيرة إلى أن نجاح المسلسل يعود إلى تناوله لقطات تاريخية عن مصر، وقد شعرت وقتها بأنى أمام فيلم سينما طويل.

وقالت إنه فى المقابل استمتعت بمشاهدة فيلمها "واحد صفر" العديد من المرات، رغم أن البطولة فيه كانت مشتركة.

ووصفت نيللى كريم، الجمهور المصرى، بأنه تحول إلى جمهور ناقد وذواق لكل عمل درامى أو سينمائى، وهو المؤشر الأول والحقيقى لنجاح الأعمال، أو فشلها.

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وطمأنت نيللى كريم جمهورها، على حالتها الصحية الآن بعد تعافيها بشكل كامل، وعبرت عن فخرها واعتزازها بمشاركة العملاق الراحل عبد المنعم مدبولى فى مسلسل "شمس يوم جديد" رغم عدم تسليط الضوء عليه كثيرا.

واختتمت نيللى كريم بأنه لابد أن تعتزل يوما التمثيل، ولكنها لم تترك الفن، حيث من المؤكد أن تتحول إلى الإخراج لأنها تعشق الفن والتصوير، مؤكدة: "عمرى ما هبطله" - على حد قولها.

وكان قد بدأت مساء أمس فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة بقاعة سينما توليب والذى يقام فى الفترة من 10 إلى 16 فبراير الحالى وذلك بحضور ممثلى وفد الاتحاد الأوروبى برئاسة ساندرا ديفال، وأيضاً الدكتور خالد عبد الجليل نائباً عن وزيرة الثقافة، والسفيرة ميرفت التلاوى رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، وبمشاركة واسعة من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والأجنبية وسفراء الاتحاد الأوروبى والدول الصديقة فى حضور جماهيرى كبير من أهالى المحافظة.



نيللى كريم فى ندوة تكريمها بأسوان



نيللى كريم فى ندوة تكريمها بأسوان



نيللى كريم فى ندوة تكريمها بأسوان



نيللى كريم فى ندوة تكريمها بأسوان