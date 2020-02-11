شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تأبين للمخرج محسن حلمى بالمسرح القومى برعاية وزيرة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبحضورها، يقيم البيت الفني للمسرح حفل تأبين المخرج الكبير الراحل محسن حلمي، والذي وافته المنية شهر ديسمبر الماضي، وذلك بحضورالمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختاررئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح، الفنان يحيى الفخراني، الفنانة سميحة أيوب ، الفنان محمود حميدة ، الفنان لطفي لبيب، الدكتورة هدى وصفي، وعدد من الفنانين و المسرحيين و محبي المخرج الكبير محسن حلمي، وذلك بعد غد الخميس على المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء.

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يتضمن برنامج الحفل عدة فقرات منها عمل فني قصير بعنوان " حلمي عايش" من غناء النجم الكبير علي الحجار، تمثيل محمد رضوان ، حمدي حسن ، إسلام عباس، الطفل مازن علوان ، ديكور محمد هاشم، اضاءة أبو بكر الشريف، فكرة و اخراج شادي سرور، و فيلم تسجيلي عن المخرج الراحل محسن حلمي، و فقرة شعرية للفنان إبراهيم عبد الفتاح و الفنان طارق الدويري، كما يقدم الحفل مجموعة من أغاني عرض " ليلة من ألف ليلة" آخر أعمال المخرج الراحل محسن حلمي على المسرح القومي، يغنيها الفنان محمد محسن و الفنانة هبة مجدي، بالإضافة الى فيلم قصير لشهادات عن المخرج الراحل محسن حلمي من زملائه و تلاميذه، و يختتم الحفل بإهداء درع وزارة الثقافة للفنانة سلوى محمد على زوجة المخرج الراحل محسن حلمي، يخرج الحفل الفنان شادي سرور.