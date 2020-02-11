شكرا لقرائتكم خبر عن شويكار ردا على شائعات تدهور صحتها: أنا قردة ناقصها شجرة تتنطط عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بضحكتها المميزة، وصوتها الملىء بالأمل والتفاؤل علقت النجمة الكبيرة شويكار على شائعات تعرضها لوعكة صحية أجلستها في المنزل وأفقدتها الحركة، حيث قالت في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، :"مش عارفة ليه الناس بتطلع الكلام ده، أنا الحمد لله كويسة وبخير، أنا حقيقى قردة ناقصها شجرة تتنطط عليها".

وأضافت شويكار في تصريحاتها، :"أنا كويسة الحمد لله، وربنا مدينى الصحة والستر، ومفيش حاجة تستدعى كل هذه الشائعات حولى، ولماذا يقال عنى هذا الكلام؟، وليه الناس بتقول الكلام ده؟،..أرجوكم ماتقلقوش حبايبى عليا".

وأكدت شويكار أنها بالفعل ترغب في العودة للفن من خلال الإذاعة فقط وليس من خلال الشاشة سواء دراما أو سينما، جاء هذا ردا على إمكانية عودتها للفن، بعدما عرض عليها أحد الأعمال الإذاعية، مشيرة إلى أن هناك بالفعل مفاوضات معها تنتظر تحقيقها على أرض الواقع، بعدما ترى الدور المناسب الذى يشجعها، خاصة وأن المسلسلات الإذاعية تتطلب ورقا جيدا وسياقا دراميا قادرا أن يخترق أذن مستمعيها، على حد قولها.

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كانت بعض الشائعات قد ترددت عن تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة شويكار، بسبب عملية جراحية خاطئة نتجت عن إصابة قديمة أثناء سقوطها، وهو ما نفته الفنانة الكبيرة جملة وتفصيلا.