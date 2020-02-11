شكرا لقرائتكم خبر عن "القوية".. نوال الزغبى تعود للكليبات من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبى، عن طرحها أغنية جديدة اليوم الثلاثاء، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وتحمل اسم "القوية"، ومن المقرر أن يتم طرحه على يوتيوب والقنوات الفضائية.

وكانت نوال الزغبي قد أحيت عدة حفلات خلال الفترة الماضية، منها حفل غنائى بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية وحققت نجاحًا كبيرًا من خلاله، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها بالمملكة، وشاركها الغناء في هذا الحفل الفنان عبد الله الرويشد، والثانية فى القرية العالمية بدبى وسط حضور جماهيرى كبير الذين استقبلوها بحفاوة كبيرة.

كما تستعد نوال لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا، ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة.

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ومن ناحية أخرى شاركت نوال مع أصالة، ونجوى كرم، ودينا فى أحد عروض الأزياء، بأسبوع الموضة فى باريس، وقد حرصت النجمات على مشاركة جمهورهن على العروض والأزياء التى كانت تشارك فى أسبوع الموضة.

يشارأن نوال الزغبى غنت تتر مسلسل "بروفا"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بعنوان "لما بتحسبا" من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلى السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية أبطال المسلسل أحمد فهمى وماجى بوغصن.

يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة"، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.