شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال لمحمد صلاح: كان نفسى أنت ومكة تشاركوا فى "سقف" لأنه مطلب شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح أغنية "سقف" الذى طرحها النجم رامى جمال منذ يومين وحققت نسب مشاهدة عالية تخطت 2 مليون مشاهدة وجه رسالة للاعب محمد صلاح المحترف في نادى ليفربول الانجليزى قائلا عبرحسابه في "تويتر": "كان نفسي تسقف معانا..أنت ومكة.. وده مطلب شعبي".

تويتة رامى جمال

وظهر فى كليب "سقف" النجوم من احمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد اوس اوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى واحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش، ومن نجوم الرياضة شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحى واحمد الشيخ ومحمود علاء وحسنى عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجى على وإبراهيم فايق وهانى حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة إلى صناع الأغنية الشاعر مصطفى حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

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رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" وتعاون من خلاله مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادرحمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.