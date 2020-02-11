شكرا لقرائتكم خبر عن "ديما في قلوبنا .. الله يرحمك".. أحمد حلمى يحيى ذكرى علاء ولى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم أحمد حلمى، ذكرى وفاة الفنان علاء ولى الدين، والذى رحل عن عالمنا فى 2003، بشكل مفاجئ، الأمر الذى كان بمثابة الصدمة، لعشاقه وجمهوره، وكذلك صدمة في الوسط الفني، حيث كان علاء يصور فيلما جديدا مع شريف منير، ومن إخراج شريف عرفة.

أحمد حلمى، نشر مقطع من فيلم الناظر يجمعه بالنجم الراحل علاء ولى الدين، وعلق عليه قائلا "ديما فى قلوبنا .. الله يرحمك ياعلاء"

وكان النجم كريم عبد العزيز، قد أكد خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس على صداقته بالفنان الراحل علاء ولى الدين، مضيفا "أول مرة أنا اشتغلت مع علاء وأنا مساعد مخرج اسمه حلق حوش كان إخراج أبويا، علاقتى بعلاء ابتديت ورا الكاميرا، وكانوا بيظهروا أن هنيدى بيتصدر كنجم سينما وعلاء بعده، واتقابلنا فى عبود على الحدود.

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وأضاف: حبيت علاء حب غير طبيعى وهو حبنى جدًا، كان علامة حلوة فى حياتى، آخر تليفونى طلبوا علاء كان أنا بعد صلاة العيد وفضلت والدته شايلة التليفون واتفركشنا بعد وفاته، اشتغلت مسرح مرة وحيدة، فى حكيم عيون، مرة مريم نوح كانت داخلة المسرح وأنا واقف على المسرح والمفروض حلمى يجى ما جاش فمش عارف اعمل ايه والمخرج قالى أملا فقولت فين أخويا وسبت المسرح ورحت خارج، المسرح فعلا أبو الفنون.

توفى علاء ولى الدين قبل استكمال فيلمه الأخير" عربى تعريفة" بشكل مفاجئ بعد عودته من التصوير في البرازيل وفى أول أيام عيد الأضحى بعد ان ذبح الأضحية، وأحدثت وفاته هزة في الوسط الفني وحزنا جماهيريا عاما

بعد وفاة علاء ولى الدين توفى شقيقه خالد وزوجته في حادث سيارة نجا منها ابنهما الرضيع ، ومن بعده توفيت والدة علاء ولى الدين حزنا على ابنيها لتكتمل مأساة الاسرة التي أمتع ابنها الملايين وأسعدهم بينما عاش وعاشت أسرته رحلة أحزان طويلة ومؤلمة.