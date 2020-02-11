شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أحيا أشرف عبد الباقى ذكرى رحيل صديقه علاء ولى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم أشرف عبد الباقى ذكرى رحيل صديقه الفنان علاء ولى الدين الى رحل عن عالمنا 11 فبراير 2003 عن عمر يناهز 40 عاما بسبب غيبوبة سكر.

وكتب أشرف عبد الباقى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" زي النهاردة من 17 سنة كان الإعلان ده في التليفزيون عشان بليل هنتقابل في المسرح ونعرض المسرحية أول يوم عيد الأضحى والمسرحية توقفت بوفاة علاء ولي الدين الله يرحمك ياعلاء".

والفنان الراحل علاء ولى الدين حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1985 وبدأت علاقته بالفن من خلال والده الفنان سمير ولي الدين في التلفزيون حيث شارك بالعديد من المسلسلات والسهرات التلفزيونية منذ الثمانينات منها (بابا جاي، زهرة والمجهول)، لينتقل بعدها للعمل في السينما ويشارك في عشرات الأفلام منذ أواخر التسعينيات وحتى اوائل الألفينات والتي من أبرزها عبود على الحدود و الناظر، حلق حوش، ابن عز)، بالإضافة إلى عمله بالسينما والتلفزيون عمل أيضاً في المسرح حيث شارك في عدة مسرحيات منها لما بابا ينام، الابندا.

Advertisements

ووضعت وزارة الثقافة ملصق "عاش هنا" على منزل النجم الراحل علاء ولى الدين فى مصر الجديدة، تخليدا لذكراه.

ومشروع "عاش هنا" دشنته وزارة الثقافة عام 2018، ويهدف إلى تخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين الذين أسهموا فى استكمال مسيرة مصر الحضارية عبر تاريخها.

والمشروع عبارة عن لافتة تعلق على بيت أحد الرموز مزودة بخاصية تتيح الدخول على الموقع الإلكترونى للمشروع والتعرف على سيرة الرمز، وهو نتاح التعاون بين جهاز التنسيق الحضارى، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث تم تخصيص موقع إلكترونى يضم السيرة الذاتية للشخصيات التى احتفى بها المشروع والأعمال التى أنجزوها مزودة بصورلأهم هذه الأعمال.