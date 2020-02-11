شكرا لقرائتكم خبر عن الأخ الكبير الحلقة 28.. هروب محمد رجب من الشرطة بعد تبادل إطلاق الرصاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 28 من مسلسل "الأخ الكبير" الذى يعرض حالياً على شاشة cbc، تطورات كبيرة، حيث استطاع حربى - محمد رجب – الهروب من السجن بعدما وافق على اخد القرص الذى أعطاه له المسجون الجديد الذى اخبره انه من طرف رفعت بيه – اشرف زكى- ليشعر بمغص شديد ويذهب الى مستشفى السجن، وهناك يستجوبه الضابط خالد – عمرو رجب – ويؤكد له أنه سيساعده طالما أنه مظلوم ولكن بشرط أن يساعده في الوصول الى قاتل صفية وفريدة .

يذهب شخصين مسلحين إلى المستشفى ويأخذون حربي بعد ضربهم للأمن المتواجد على غرفته، ولكن الشرطة تحضر وتحدث مطاردة بين سيارة الشخصين المسلحين وبها حربي وسيارات الشرطة وسط إطلاق الرصاص ليصاب الضابط خالد وينقلب سيارة حربى ولكنه يستطيع النزول منها قبل وصول أفراد الشرطة ويهرب منهم.

يذهب صابر – محمد عز –الى نور – ايتن عامر ويأخذها الى فيلا سوزى – عبير صبرى – للبحث عن دليل براءة حربى ولكنه عند دخوله الفيلا خرج أحد افراد الحراسة ورفع عليه السلاح حيث كان هناك تخطيط لذلك، وبعد ذلك يعود صابر إلى الحارة ويبدو أن صدق ما قالته له سوزى وأن زوجته صفيه أخطأت " وحربى هو الذى قتلها وقتل فريدة كذلك.

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يحدث خلاف بين كريم – محمود حجازى - وخاله ايهاب فهمى بسبب قصة فريدة حيث ذكره الأول بماضيه وأنه السبب فيما وصل اليه حالياً، ويطلب منه ترك موضوع حربى تماما ويتيح له الفرصة لحله بطريقته الخاصة، فيما يؤكد رفعت لزينة – راندا البحيرى – أنه غيرمتأكد أن حربى هو من قتل ابنته فريدة ولذلك يعمل على الوصول الى الحقيقة ومعرفة من الذى قتل ابنته.

يذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في اطار شعبى.