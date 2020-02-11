فيديو| تعليق صادم من هنا الزاهد على تسريحة أحمد فهمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت الفنانة هنا الزاهد على تسريحة زوجها الفنان أحمد فهمي، التي ظهر بها مؤخرًا.
وقالت "هنا" خلال لقائها في برنامج "The insider ": "أنا اتفاجئت وهو داخل عليا، قولتله إيه اللي إنت عملته في شعرك دا، شكله مش عاجبني خالص، مش بحب الحلاقة دي، فيه في النص زي الديك، هي كانت موضة بس أنا ما أقدرش استحمل".
وتابعت: "اللوك بتاع أحمد هو تحضير لفيلم جديد مع المخرج أحمد الجندي، هيجسد من خلاله أكتر من شخصية، اسمه السقوط في حلم سوسن".
واحتفل الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي بحفل زفافهما، 11 سبتمبر الماضي، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، وحضر الحفل عدد كبير من النجوم، منهم كندة علوش وعمرو يوسف ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، وأحمد حلمي وياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وغيرهم.
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