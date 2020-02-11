روجينا ومعتصم النهار في كواليس "أسود فاتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بصورة تجمعها بالفنان معتصم النهار من كواليس مسلسل "أسود فاتح"، المقرر عرضه رمضان المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت روجينا على الصورة: "للسنة الثانية على التوالي، أنا ومعتصم النهار مسلسل أسود فاتح، يارب تجعل رزقنا نجاح".

وانطلق تصوير المسلسل 18 يناير الماضي، وهو من بطولة هيفاء وهبي، وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي وفراس سعيد وعمر السعيد وناصر سيف ورانيا منصور، ومن تأليف شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن روجينا شاركت معتصم النهار في مسلسل "أحلى أيام"، الذي عرض العام الماضي، ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين العرب من سوريا ومصر ولبنان والإمارات ، باسم ياخور، ووائل زيدان ومديحة كنيفاني وطلال مارديني من سوريا وبلال عبد الله من الإمارات.