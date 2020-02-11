أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لحسن شاكوش وعمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

بعد اعتذار مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال عن اقتباس أغنية "حاجة مستخبية"، وجه الشاعر أيمن بهجت قمر رسالة لهما.

وفاجأ "قمر" جمهوره بتغريدتين، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لفت انتباهي إن شاكوش وعمر كمال نازلين اعتذارات لحماقي ومدين ومافيش اعتذار للشاعر محمد عاطف اللي كاتب أغنية حاجة مستخبية على اساس إيه مش فاهم ، هو صاحب حق ومش معنى إنك تغير كلامه إنك تعتذر للملحن والمطرب لأ هو كمان حقه، وحقه كمان يوقفها وياخد تعويض كبير".

وتابع :" لأن حذف كلماته والتحوير فيها جريمة وسطو أدبي، اللهم بلغت عشان بصراحة الموضوع مستفز والناس لازم تعرف الحق مع مين، هي مش بالنجومية، وبتعتذر للمطرب أساسا ليه مش فاهم".

وكان مدين قد قدم شكوى لنقابة المهن الموسيقية، بعدما استخدام "شاكوش" لحن أغنية "حاجة مستخبية"، وتقديمها بمهرجان يحمل اسم "بنت الجيران"، مؤكدا أنه سيتراجع عن الشكوى في حال اعتذار حسن شاكوش.