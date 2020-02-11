بسمة: "جعانة تمثيل وحماس مخرج بعلم الوصول شجعني لقبوله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت الفنانة بسمة إنها عانت من اكتئاب ما بعد الولادة مثل شخصية هالة، التي جسدتها في فيلم بعلم الوصول، لكن بدرجة أقل، مشيرة إلى أن الفيلم فتح عينها على درجات أكبر من هذه الآلام.

وأضافت خلال ندوة فيلمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة، أن اختيارها للأدوار اختلف ولم يختلف في الوقت نفسه، موضحة أن الاختيارات الآن مناسبة لنضوجها وتغيرها على المستوى العقلي.

وعن ما إذا كانت ترى نفسها قد عادت بقوة من جديد بعد فترة الإبتعاد، أشارت إلى أنها شاركت في مسلسلين و٣ أفلام تختلف عن بعضها لبعض، متمنية أن تقييم أعمالها الجديدة، وكأن الجمهور والنقاد يتعاملون معها من جديد.

وأشارت إلى أنها "جعانة تمثيل" بعد عودتها، موضحة أن الأعمال التي تحصد إيرادات كبيرة هي التي تعطي الفنان الجرأة لتقديم التجارب المختلفة مثل "بعلم الوصول" و"رسايل البحر".

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وتابعت: "إذا عرض عليّ أعمال تحقق إيرادات وبها الحد الأدنى لقبولها سأقدمها، لكي يكون عندي القوة على تقديم الأعمال المختلفة".

وعن كواليس مشاركتها في فيلم "بعلم الوصول" أوضحت أنها لم تكن على معرفة بمخرج الفيلم هشام صقر، وتحدث معها عبر الإنترنت خلال وجودها خارج مصر، ولم ترد وقتها، فتحدث معها مرة أخرى بطريقة عصبية، وقالت له إن لديها بعض التحفظات، فسافر لها، وهذا الأمر جعلها تتحمس للفيلم حينما شعرت بتمسكه بها.

وأشارت إلى إيمانها التام بالفيلم، مع وصول النسخة النهائية التي تم تصويرها.

يذكر أن فيلم "بعلم الوصول" افتتح الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لسينما المرأة أمس، كما يشارك في مسابقتي أفلام الروائية الطويلة وأفضل فيلم مصري، وهذا العرض الأول في مصر، بعد عرضه في عدة مهرجانات عالمية، من بينها تورنتو