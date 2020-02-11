ريهام عبدالغفور توجه رسالة مؤثرة لوالدها "أحن وأجدع أب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور رسالة مؤثرة لوالدها الفنان أشرف عبدالغفور. ونشرت ريهام صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" لو كل واحد فينا عنده ٢٤ قراط فأعتقد إني عندي الجزء الأكبر فإن ربنا مديني أحن وأجدع أب فالدنيا ربنا يخليه وبديله الصحة يارب". يذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبدالغفور مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض رمضان الماضي، الذي شارك في بطولته الفنانة سوسن بدر، والفنانة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داود، من إخراج سامح عبدالعزيز.

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