راغب علامة يدعم الثوار في لبنان:"أرعبتوهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان اللبناني راغب علامة الثوار في لبنان.

وكتب علامة، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :" ألف تحية لكل ثائرة وكل ثائر، أرعبتوهم، إنهم خائفون يهربون من مواجهتكم يختبئون وراء الباطون المسلح رغم أنكم لا سلاح معكم إلا سلاح الحق، يحتمون بالآلاف من القوى الأمنية رغم أن المواطن المسروق منذ عقود هو من يدفع رواتبهم، لولا ثورتكم المجيدة لنهشوا عظامكم! لأنهم فاسدون لا يشبعون".

وفي يناير الماضي تم إعلان تشكيل حكومة لبنانية جديدة من 20 وزيرا، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي سبق أن استقالت في أكتوبر الماضي.