صور وفيديو| زوجة العسيلي تستعيد ذكريات شهر العسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: استعادت خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، زوجة الفنان محمود العسيلي ذكريات شهر العسل، في جزر المالديف. ونشرت أمنية صورًا وفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل "حمام سباحة"، وعلقت :"خذني للجنة". واحتفل العسيلي بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، يناير الماضي، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين والإعلاميين. كان المطرب محمود العسيلي طرح كليب أغنيته الجديدة "تمثيلية"، يناير الماضي، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد بمشاركة العسيلي، وتوزيع أمير هداية.

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