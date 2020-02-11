فرحك قرب؟.. لطيفة تعلن عن مفاجآة للمقبلين على الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على أغنيتها الجديدة "أنا عشت عمري"، التي طرحتها مؤخرًا.

وكشفت لطيفة من خلال مقطع فيديو نشرته عبر "إنستجرام"، عن مفاجآة للجمهور وخاصة المقبلين على الزواج، إذ قالت: "حبايبي أنا فرحانة جدًا إن عشت عمري عجبتكم أوي للدرجة دي أنا عملالكم مفاجأة اللي هيعملي فيديو حلو هنختاره أنا والتيم بتاعي، بشرط يكونوا عرسان وزفافهم قبل نهاية شهر مايو، المفاجأة هي إني هاجي أحضر فرحهم".

أغنية "أنا عشت عمري"، حققت نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحها، وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، الأغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد توزيع وليد شركي.