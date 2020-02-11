فيديو.. حسن شاكوش يكشف سر مكالمته مع الكينج.. وهذا ما طلبه منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب المطرب الشعبي حسن شاكوش، عن سعادته بحالة النجاح التي حققتها أغنية "بنت الجيران"، مع الفنان عمر كمال، مؤكدًا أن الأغنية نالت إعجاب الكينج محمد منير.

وقال "شاكوش"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يكنّ كل الاحترام والتقدير للفنان الكبير محمد منير، مشيرًا إلى أن إعجابه بأغنيتهما نجاح آخر لهم.

وعن تفاصيل مكالمته مع الكينج، قال: "فيه واحد صاحبي كلمني، وقالي أنا قاعد مع الكينج، قلت له ده حبيبي طبعا، وكلمني وقالي يا حسن يا شاكوش، إنت مدغدغ مصر، وخلي بالك الفترة اللي جاية من شغلك ومن نفسك".

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وأضاف: "قالي إن شاء الله، الفترة الجاية فيه أفكار كتير لازم نقولها لبعض". وقلت له: "ده شرف ليا طبعًا إني أقعد معاك".

واختتم: "الكينج قالي دلوقتي مصر كلها بتتكلم عنك وانت الوحيد اللي تقدر تعمل أغنية لمصر".

واستضاف موقع "الخليج 365" مطربَيِ المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، اللذين حققا نجاحًا كبيرًا بأغنية "بنت الجيران".