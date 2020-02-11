تراند اليوم : فيديو| ممثلتان مصريتان عن الفساتين المكشوفة: "مضطرون لذلك"



بررت الممثلتان المصريتان، داليا مصطفى ونجلاء بدر ظهورهما بفستان كاشف على الرغم من برودة الجو في مصر في هذه الأيام بأنهما مضطران لذلك.

وظهرت "داليا" و"بدر" هما ترتجفان من البرودة الشديدة للطقس في فيديو نشرته الإعلامية إنجي علي عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، خلال مشاركتهما في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة الاثنين.

ومازحت "نجلاء" الجمهور، قائلة: "عاجبكم الللي بيحصل فينا كده؟! طبعا الناس بتعلق وتقول إنتوا مش حاسين بالبرد؟.. يا جماعة إحنا في شهر 2 يعني أمشير.. والله حاسين بالبرد بس مضطرين نلبس كده عشان البروتوكول".

وتابعت: " التهاب رئوي.. كورونا". فيما علقت "داليا" التي كانت ترتجف بشدة من البرودة، قائلة: "هموت.. إحنا اللي بنعذب نفسنا".

ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تنظمه وزارتا الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.

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ويكرم في افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللي كريم والفنانة رجاء الجداوي.

وفي حفل الختام، يكرم المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.