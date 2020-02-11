تسجيلات صادمة تكشف تعرض جوني ديب للضرب على يد آمبر هيرد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - كشف تسجيل صوتي مسرب عن تعرض النجم الأمريكي جوني ديب Johnny Depp للضرب والإيذاء على يد زوجته السابقة الممثلة الأمريكية أمبر هيرد Amber Heard عام 2015.

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وبحسب سلسلة التسجيلات التي نشرتها صحيفة DailyMail البريطانية، تتحدث هيرد عن نوبات غضبها العنيفة بألفاظ نابية ويبدو ديب وهو يحاول تهدئتها وتحذيرها من استمرار مسلسل العنف بينهما بل ويخبرها بأنه خائفاً حد الموت من نوبات غضبها.



وفي إحدى التسجيلات تقول الممثلة البالغة من العمر 33 عاما لزوجها: "لم ألكمك في وجهك، كنت أضربك ولكنني لم ألكمك، أنا حقاً آسفة لأنني لم أصفعك على وجهك صفعة مناسبة"، مضيفة: " أنت بخير، لم أُوذِك ولم ألكمك، لقد كنت أضربك، أنت تتحدث كأنك لم تشارك في المشاجرة ولم تضربني، ليرد عليها ديب "لقد دفعتك فقط لم أضربك".



كما كشف الممثل البالغ من العمر 56 عاما عن رمي هيرد زجاجة عليه أثناء تواجدهما في أستراليا وذلك بعد شهر واحد من زواجهما وهي الحادثة الشهيرة التي تسببت في خضوعه لعملية جراحية في إصبعه بعد إصابته إصابة بالغة واضطر لضربها رداً على ذلك.







وقال جوني ديب لزوجته السابقة في التسجيلات المنتشرة: "أنا أحبك ولا أريد أن أتركك أريد فقط أن أعيش في سلام، وعندما تصل الأمور إلى العنف الجسدي، يتعين علينا الانفصال"، لترد عليه قائلة إنها لا تستطيع أن تعده بأنها لن تضربه مجدداً، لأنها تفقد السيطرة على نفسها ، وستحاول أن تغير من أفعالها ولكن تقلباته المزاجية تزعجها كثيرا فهو يتحول من العدوانية الشديدة إلى الهدوء الشديد.







وكان الممثل الأمريكي قد رفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، زاعماً أن ادعاءاتها المتعلقة بالعنف المنزلي هي خدعة متقنة ويطالبها بتعويض يبلغ 50 مليون دولار.



ووفقاً لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع The Blast، يتهم جوني ديب زوجته السابقة بالتشهير بسبب مقال كتبته لصحيفة a Washington Post في ديسمبر عام 2018 عن تعرضها للعنف المنزلي.