ابنة ذا روك مُصارِعة من الجيل الرابع!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - يبدو أن ابنة النجم العالمي ذا روك "دواين جونسون"، تُخطط للسير على خطى والدها وجدها، إضافة إلى جدها الأكبر في عالم المصارعة العالمية الترفيهية (WWE)؛ لتكون مُصارِعة من الجيل الرابع.

وفي هذا السياق، أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية أن سيمون جونسون، البالغة من العمر 18 عاماً، قد بدأت فعلياً التدرب في مركز الأداء، في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا الأمريكية، لتكون نجمة للمصارعة.

سيمون جونسون



ومن المؤكد أن هذا الخيار أسعد قلب والدها، الذي كتب على إحدى صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي: "للفتاة الصغيرة التي وقعت في حب المصارعة، وقالت ستكون هذه حياتي يوماً ما، هذا يناسبك. أشعر بالتواضع والامتنان والاستعداد للعمل، هيا نفعل ذلك".

زواج ذا روك في جزيرة هاواي الساحرة

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وبدورها كتبت والدتها، داني جارسيا: "إرث العائلة هو منصتك، فإن مستقبلك سيكون فريداً لكِ لتربحيه".

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