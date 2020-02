أوسكار 2020: ليوناردو دي كابريو مع حبيبته للمرة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 فبراير 2020 04:40 مساءً - اصطحب النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو Leonardo DiCaprio حبيبته عارضة الأزياء والممثلة كاميلا موروني إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، الذي أقيم فجر يوم الإثنين 10 فبراير 2020.

وجلست موروني، البالغة من العمر 22 عاماً، والتي ارتبطت عاطفياً بالنجم البالغ من العمر 45 عاماً، منذ نحو عامين، بينه وبين النجم العالمي براد بيت، في الصف الأمامي.

وكانت هذه العلاقة قد أحدثت ضجة كبيرة، خاصة أن موروني تصغر ليوناردو بنحو 23 عاماً، كما أنه لا يرتبط أبداً بأي شابة يتخطى عمرها الـ25 عاماً.

كما يعتبر البعض أن موروني تحاول استغلال هذه العلاقة فقط؛ كي تحصد الشهرة بشكل سريع، ولكنها نفت ذلك كلياً.

فيديو : جيزيل بوندشين تعترف لهذا السبب انفصلت عن ليوناردو دي كابريو



يشار إلى أن ليوناردو دي كابريو ترشح لجائزة أفضل ممثل في الأوسكار، عن فيلمه Once Upon A Time In Hollywood، إلا أنه لم يحصد الجائزة.

