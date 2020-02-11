نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «انستجرام»، من زيارته للملكة، بعد وصوله جدة. وظهر في الفيديو مع بعض محبيه، يلتقط الصور التذكارية معهم.

وعلق رمضان على الفيديو، قائلا: «الرهان إنك تعدي دقيقة من غير تصوير، أول يوم في جدة قضيته واقف».

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محمد رمضان في أول يوم بـ جدة يراهن على دقيقة بدون تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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