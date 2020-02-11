بالفيديو: ملاك الكويتية تهاجم صالح الجسمي بعد الإفراج عن مريم حسين

كشفت الفنانة المغربية مريم حسين حقيقة إطلاق سراحها على خلفية القضية التي رفعها ضدها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي.

ونشرت من خلال حسابها على “إنستغرام” رسالة توجهت فيها إلى شيوخ وقادة دولة الإمارات معربة عن شكرها لهم بعد الإفراج عنها.

وكتبت: “ليت كلماتي وشكري وعرفاني تكفي لكي أقدمها لقادة وشيوخ دولة الإمارات. فالله إنكم كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، فقد غمرتم بظلكم كل من احتمى بحماكم، فأغثتم كل ملهوف التجأ إليكم، وسعيتم ومازلتم لقضاء حوائج الناس في مب زملن ومكان، رافعين في ذلك مقام إماراتنا في كل محفل، فجعلتموها تستحق بكل جدارة لقب الدولة الفاضلة”.

وأضافت: “كما وأتقدم بخالص تقديري إلى قضاء الدولة العادل النزيه، الذي لم ولن يتوانه يوما عن إعادة الخقوق لأهلها، فسطر بذلك أسمى أساس وضعه رب الناس إلا هو “العدل أساس الملك”، بارك الله فيكم وأعانكم على هذه المهمة الجليلة، فأنتم أهلا لها بإذن الله”.

وتابعت: “ولا يسعني أيضا إلا أن اشكر أسرة مكتب محمد النجار للمحاماة وللاستشارات القانونية على ما قدموا لي من دعم ومساندة بكل الطرق القانونية اللازمة والسبل المتاحة للوقوف إلى جانبي دائما وأبداً”.

وختمت: “واختتم شكري للجميع بهذه الأبيات، معبرة عن مكنون مشاعري الصادقة لإماراتي الحبيبة وقادتها العظماء “أدام عز إماراتنا عريقة عتية بين الأمم. وحفظ قادتنا مصدر فخرنا. أهل الشهامة أهل الكرم”.

ورداً على ذلك ظهر الجسمي في مقطع فيديو جديد أشار فيه إلى أن أي إجراء يتم اتخاذه في القضية قانوني مع الإشارة إلى أنه لا يعرف كيف تم الافراج عن الفنانة. ولفت إلى أنه أوصل القضية إلى القضاء وأن لا علاقة له بما يحدث بعد ذلك وأن الموضوع انتهى بالنسبة إليه.

وتوجهت الأنظار أيضاً إلى فيديو آخر نشرته الفنانة ملاك الكويتية عبر حسابها على “سناب شات” وأشارت فيه إلى أنها لم تتمكن من النوم قبل تصوير المقطع.

وأعربت عن فرحها بإطلاق صراح مريم حسين مظهرة شماتتها بالإعلامي الإماراتي. وتوجهت إلى الفنانة مها محمد التي هاجمت الأخير في وقت سابق بالقول: “بردتي حرتي أنا وبنتي” ووصفت الإعلامي بأنه من أشباه الرجال لأنه يستقوي على امرأة.