بعد أيام من عقد قرانها.. بدور البراهيم توجه طلباً عاجلاً لمتابعيها

ناشدت خبيرة التجميل السعودية، بدور البراهيم، جميع وسائل الإعلام المعنية بأخبار المشاهير إزالة جميع صورها ومقاطع الفيديو التي تظهر بها.

وكتبت بدور عبر حساباتها في مواقع التواصل: ”آمل من الجميع، منشنو لجميع حسابات أخبار المشاهير الي منزله صور أو مقاطع فيديو، أتمنى إزالتها وعدم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أنها ”لن تعتزل، وستبقى مع جمهورها لكن دون ظهور وجهها أو صوتها“.

ولم تكشف خبيرة التجميل السبب وراء قرارها هذا والذي أتى بعد عدة أيام فقط من زواجها، إلا أنه من المرجح أن يكون بطلب من زوجها، كما من غير المعروف إن كانت قد ارتدت ”النقاب“ بسبب زواجها أيضا، الأمر الذي دفعها لهذا القرار.

وكانت بدور قد أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين أعلنت نهاية الشهر الماضي عن زواجها بمهر يبلغ مليون ريال سعودي (نحو 266 ألف دولار)، مؤكدة بذلك تنفيذها شرطها السابق، حين قالت إنها لن تتزوج مطلقا من أي أحد إلا إذا دفع لها مهرا يبلغ مليون ريال.