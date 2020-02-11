شاهد.. هيثم شاكر يتابع تصوير مسلسله الرمضاني "حب عمري"

نشر الفنان هيثم شاكر، صورة لكواليس تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "حب عمري"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ويعد المسلسل هو أول بطولة مطلقة لهيثم شاكر في مسيرته الدرامية التي بدأت عام 2017 بمشاركته في مسلسل "أرض جو" للفنانة غادة عبد الرازق. مطلقة لهيثم شاكر في مسيرته الدرامية التي بدأت عام 2017 بمشاركته في مسلسل "أرض جو" للفنانة غادة عبد الرازق. Advertisements وعلى الجانب الغنائي فقد طرح هيثم أحدث ألبوماته "معرفة قديمة" العام الماضي، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحقق نجاح جماهيري كبير، وضم 13 أغنية منهم "ماتغيبوش، ياحبيبة، راحوا، كنت مداويني، مش مهم أنا، راحتي وياك".

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