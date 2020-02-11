ابنة السفير تثير اهتمام جماهير الوطن العربي

مازال المسلسل التركي ابنة السفير يثير شغف الجمهور العربي مما يجعله يتصدر من يوم لآخر محرك البحث جوجل، ومع عرض كل حلقة جديدة للمسلسل يزداد البحث عليه لمعرفة الاحداث المستجدة.

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ويناقش المسلسل قضايا دبلوماسية اجتماعية، حيث تدور قصته عن حالة من العشق تجمع بين شاب فقير وفتاة غنية ابنة رجل ذو مكانة مرموقة في المجتمع، الأمر الذي رفضته عائلة الفتاة خاصة مع ظهور شاب أخر

يرغب بالزواج منها مما زاد الصراع بين كافة الأطراف الأمر الذي زاد الاحداث تشويقا وإثارة.

وكانت الحلقة الأولى من ابنة السفير تم عرضها في ١٧ من شهر ديسمبر الماضي، والتي لاقت إعجاب الملايين من مختلف انحاء العالم العربي، وحققت إيرادات كبيرة للشركة المنتجة بسبب نسب المشاهدات العالية.

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ويذكر أن حلقات المسلسل التركي تعرض بشكل أسبوعي، ويتم عرض الحلقة في مصر كل يوم اثنين فى تمام الساعة السابعة مساءًا، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما تبث قناة "ستار تي في" المسلسل، حيث يمكن استقبالها عبر التردد التالي ترك سات ١٢٠١٥، ومعامل الترميز، ٢٧٥٠٠ أفقي، وعلى انتيل سات، التردد ١٢٢٨٦، ومعامل الترميز ٣٠٠٠ أفقي، كما أن موقع قصة عشق يقوم بعرض حلقات ابنة السفير مترجمة لمتابعين المسلسل فى الوطن العربى.

والمسلسل من بطولة أنجين أكيوريك ونسليهان أتاجون اللذان حققوا جماهيرية كبيرة في الوطن العربي عقب عرض عدد من الأعمال "المدبلجة" بالقنوات الفضائية المختلفة.