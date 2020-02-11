بفيديو نادر.. أشرف عبد الباقي يحيي ذكري وفاة علاء ولي الدين



يحيي الفنان أشرف عبد الباقي، ذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين بعمل مسرحي جمعهما سوياً ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



ونشر إعلان لمسرحية "لما بابا ينام" يجمعهما سوياً وعلق عليه:"الله

يرحمك ياعلاء زي النهاردة من ١٧ سنة كان الاعلان ده في التلفيزيون عشان بليل هانتقابل في المسرح نعرض المسرحية اول يوم عيد الاضحي والمسرحية توقفت بوفاة علاء ولي الدين".

يذكر أن الفنان علاء ولى الدين توفي في مثل هذا اليوم 11 فبراير عام 2003 عن عمر يناهز 39 سنة وتجمعهما أفلام عديده منها الإرهاب والكباب، عبود على الحدود.