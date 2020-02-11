ملك الجاز يحيى خليل فى حفل فنى جديد بأوبرا الإسكندرية

تستضيف دار الاوبرا المصرية برئاسة مجدى صابر حفلاً فنيًا جديدًا على مسرح دار أوبرا الإسكندرية لملك الجاز الموسيقار يحيى خليل مساء الخميس القادم.
يتضمن برنامج الحفل مجموعة من اعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها ايقاع الروح
والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، طاف باعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها ، كما قدم حتى الان اكثر من خمسة الاف حفل فى مائتين بلد حول العالم
المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر
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