صور.. استعدادات أنغام لحفل عيد الحب بالأوبرا

شاركت الفنانة أنغام جمهورها بكواليس حفلها الغنائي المنتظر بدار الأوبرا المصرية، وذلك عبر خاصية الـ"ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". "إنستجرام". ومن المقرر أن يقام الحفل غداً الأربعاء على المسرح الكبير بدار الاوبرا، ضمن Advertisements احتفالات عيد الحب، بقيادة المايسترو هاني فرحات. احتفالات عيد الحب، بقيادة المايسترو هاني فرحات. كما تستعد أنغام لحفليها في الكويت، أحدهما ضمن مهرجان هلا فبراير، بتاريخ 20 فبراير، والآخر احتفالاً باليوم الوطني بتاريخ 14 فبراير.

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