الكاتب محمد عبد ربه ينتهي من كتابة "خواطر إعلانية" لطرحه قريبًا

أوشك رائد الأعمال الرقمي والكاتب محمد عبدربه من الانتهاء من كتابة كتابه الجديد، الذى يحمل اسمًا مبدئيًا "خواطر إعلانية"، مشيرًا إلى أنه أنهى كتابة ما يقرب من 80% من الكتاب.

موضحًا أن الكتاب سيقوم بسرد جوانب صناعة وتحليلات الاعلانات كافة التي تتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرقمية، وعلى مدار سنين قضاها في صناعة أشهر

الحملات الإعلانية في الشرق الأوسط التي عمل عليها مع كبرى العلامات التجارية الشهيرة.

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يعقد" محمد" حاليًا جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على التفاصيل كافة الخاصة بكتابه الجديد، وحسم التعاقد مع دار النشر لطرح الكتاب بشكل رسمي، حيث من المقرر طرحه خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن الكاتب محمد عبدربه متخصص في التسويق الرقمي، ويعد واحدًا من مشاهير السوشيال ميديا المؤثرين فى مجال الكتابة والإعلانات، وله العديد من المقالات باللغتين العربية والإنجليزية والكتابات الحرة التى حظت بملايين المشاهدات، وله العديد من الحملات الإعلانية الشهيرة لكبرى العلامات التجارية على مستوى الشرق الأوسط وبعض دول أوروبا وأمريكا.

وقد رشح أخيرًا ليكون من أفضل ٥٠ قائدًا في الإعلانات والتسويق على مستوى العالم من مؤتمر MAD الذي أقيم في دبي.