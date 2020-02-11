أيمن بهجت قمر يعترض على اعتذار شاكوش لحماقي

نشر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر اعتراضه على مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وعلق أيمن قائلاً:" انا لافت انتباهي ان شاكوش وعمرو كمال نازلين اعتذارات لحماقي ومدين ومافيش اهتمام ولا اعتذار للشاعر محمد عاطف اللي كاتب اغنية حاجه مستخبيه ! علىاساس ايه مش فاهم ! هو صاحب حق على فكره زيه زي مدين ومش معنى انك تغير كلامه انك تعتذر للملحن والمطرب لأ هو كمان حقه وحقه كمان يوقفها وياخد تعويض كبير لان حذف كلماته والتحوير فيها جريمه وسطو أدبي .. اللهم بلغت عشان بصراحه الموضوع مستفز والناس لازم تعرف الحق مع مين هي مش بالنجوميه .. وبتعتذر للمطرب أساسا ليه مش فاهم !!
يذكر أن مهرجان "بنت الجيران" تم سرقة لحنه من أغنية "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي التي صدرت عام 2014، وسجلت أكثر من 67 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واتخذ ملحن الأغنية "مدين" الإجراءات القانونية ضد شاكوش بسبب اهداره لحقوق الملكية للأغنية.
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