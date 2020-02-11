المخرج الفرنسي فرانسوا كاليكا: سعيد بوجودي في مصر للمشاركة بأيام القاهرة للمونودراما

أنطلقت منذ قليل بمسرح د. هدى وصفي بمركز الهناجر للفنون، فعاليات ورشة المسرح الحركي بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة، ويدرب بالورشة الممثل والمخرج الفرنسي françoise kaléka، والممثل والمخرج landry amon من كوت ديفوار.

بدأت الورشة بالتعارف بين المتدربين و مدربي الورشة و قال المخرج الفرنسي فرانسوا كاليكا انه سعيد بتواجده في مصر خاصة في الفترة التي يقام

فيها مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، و أوضح أنه تعرف على المخرج الايفواري landry amon منذ عام واحد فقط إلا أن تقارب وجهات النظر الفنية بينهما أنشئت رابطة قوية ساعدت على انتشار الفن الذي يقدمانه اكثر وأكثر.

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كان قد تقدم للورشة اكثر من 200 طلب للمشاركة ، وشهدت إقبالا

كبيرا من الممثلين الشباب الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في الورشة .

يذكر أن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، واختير الفنان القدير صلاح السعدني شخصية المهرجان، وتحل روسيا ضيف شرف.

ويشارك به 16 عرض مسرحي و15 دولة وتعقد ورشا موازية للفرنسي فرانسوا كيليكا ومن كوت دي فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية ويكرم المهرجان رائد السيكو دراما الفنان القدير محيي اسماعيل في حفل الختام .