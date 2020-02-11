الخميس.. فرقة الحب والخير والجمال بقصر الأمير بشتاك

يقيم بيت الغناء العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، وذلك في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، حفلا غنائيا لفرقة ( الحب والخير والجمال).

الحفل قيادة المايسترو أحمد رمضان عبد

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الفتاح، ويتضمن عددا من الأغاني الجماعية منها ماشي بنور الله، كل الناس بيقولوا يارب، وكذلك عدد من الأغاني الفردية منها الدنيا ريشة في هوا، كلمة حلوة ، أول مرة تحب يا قلبي، مدد يا نبي .

يذكر أن فرقة الحب والخير والجمال أنشئت عام 2018 لتقديم فن هادف يعتمد على عدد من الأصوات الشابة الموهوبة، وقدمت العديد من الحفلات في عدد من المراكز الثقافية التي لاقت استحسانا واسعا.