بالصورة- تامر حسني يساعد أحد المحتاجين

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري تامر حسني، تبنيه مبادرة الإعلامية دنيا صلاح عبدالله من أجل مساعدة المحتاجين ورسم البسمة على شفاههم.
ونشر تامر حسني عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع أحد المحتاجين، وعلّق عليها قائلاً: "تضامناً مع فكرة دنيا صلاح عبدالله، أختار حدّ متعرفوش من أهالينا المحتاجين، وانزل شوف طلباته وأفرحه باللي تقدر عليه، واتصور معاه وهو مبتسم".
وأضاف: "أحسنتِ يا دنيا ربنا يكرمك، وأنا من دلوقتي بتبنى الحملة دي، ونفسي كلنا نعمل كدا وتبقى عادة نواظب عليها دايماً، ربنا يكرمكوا كلكوا يا أهل الخير".
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