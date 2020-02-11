بالصورة- تامر حسني يساعد أحد المحتاجين

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري ​تامر حسني​، تبنيه مبادرة الإعلامية ​دنيا صلاح عبدالله​ من أجل مساعدة المحتاجين ورسم البسمة على شفاههم.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع أحد المحتاجين، وعلّق عليها قائلاً: "تضامناً مع فكرة دنيا صلاح عبدالله، أختار حدّ متعرفوش من أهالينا المحتاجين، وانزل شوف طلباته وأفرحه باللي تقدر عليه، واتصور معاه وهو مبتسم".

وأضاف: "أحسنتِ يا دنيا ربنا يكرمك، وأنا من دلوقتي بتبنى الحملة دي، ونفسي كلنا نعمل كدا وتبقى عادة نواظب عليها دايماً، ربنا يكرمكوا كلكوا يا أهل الخير".