بالصورة- نجلاء بدر وإنجي علي في السرير

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الإعلامية ​إنجي علي​ صورا عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب الممثلة المصرية ​نجلاء بدر​، حيث تظهران معاً في السرير نفسه وتحت اللحاف.

وعلقت إنجي على الصور قائلة: "عندما يكون النوم سلطان ويقع الإنسان في مستنقع سريره .. ️صداقة وعشرة سنين".

وقد أثارت الصور حالة من الجدل وانهالت عليها العديد من التعليقات الإيجابية منها "قمرات وأحلى نجمتين والنوم سلطان فعلا".

يذكر أنه يتواجد كل من إنجي علي ونجلاء بدر في مهرجان أسوان لسينما المرأة والذي تم افتتاحه أمس.

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