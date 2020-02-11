ديفيد بيكهام يعلّق على فوز إلتون جون بـ الأوسكار-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علّق لاعب كرة القدم البريطاني ​ديفيد بيكهام​ على فوز مواطنه المغني البريطاني ​إلتون جون​ بجائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية، عن أغنية “I’m Gonna Love Me Again” من فيلم “Rocketman” للمخرج ديكستر فليتشر، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الأحد الماضي.

ونشر بيكهام عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لجون وهو يجمل الجائزة ويقف إلى جانبه زوجه وعلّق بالقول:"استيقظت على هذا الخبر في الصباح مما جعلني أشعر بالعاطفة والفخر وأنا أعلم أن العمل الذي تم في هذا يثبت أنك كنت تعمل بجد ما يكفي من الأشياء العظيمة.. مبروك إلتون".

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