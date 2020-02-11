راغب علامة يوجّه التحية للثوار: "أرعبتوهم"

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنانة اللبناني ​راغب علامة​ التحية للثوار المنتفضين في الشارع، على السلطة السياسية الفاسدة، مشيراً الى أنهم يهربون من واجهة الشعب، ويختبئون وراء القوى الأمنية والباطون المسلح.

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "على مدى ثلاثة عقود كان هناك خطابات رئاسية وبيانات وزارية لم ينفّذ منها الا ما لم يُذكر فيها وهو السرقات والنهب والصفقات والمؤامرات علينا نحن المواطنون ، أما الان فالعِبرة في التنفيذ و مش بالكلام لأنهم بطريقة إدارتهم للبلد طار البلد فلنراقبهم ونحاسبهم لبنان يتنفض".

وأضاف: "ألف تحية لكل ثائرة وكل ثائر ، أرعبتوهم، إنهم خائفون يهربون من مواجهتكم يختبئون وراء الباطون المسلح رغم أنكم لا سلاح معكم إلا سلاح الحق ، يحتمون بالآلاف من القوى الأمنية رغم أن المواطن المسروق منذ عقود هو من يدفع رواتبهم. لولا ثورتكم المجيدة لنهشوا عظامكم! لأنهم فاسدون لا يشبعون".

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