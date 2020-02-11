أصالة تكشف عن أغنيتها الجديدة بهذه اللهجة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية ​أصالة​ عن عملها الجديد الذي تتحضر لإطلاقه قريباً، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الأهمّ منّ الّلي كنت رح قوله ، هوّه إنّي قريباً بسّ مو جدّاً ، رح تسمعوا أغنيه خليجيّه جديده ، والأغنية مو منطقيّه حلاوتها ، وبسّ هيك ، وتصبحوا على خير".

وكانت أثارت أصالة الجدل بقولها:"أريد أنّ أقول رأي قدّ أندم على البوح به فيما بعد ، ولكنّني أشعر بحاجة ماسّه للتّعبير وللبوح وللفت النّظر ، وقدّ يُسبّب لي بعض المشاكل ، وقدّ أُعاتَب عليه كثيراً ، ولا أعرف ماذا أفعل؟

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