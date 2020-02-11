إليسا :"ما تركتولنا شي بهالبلد"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على جلسات مجلس النواب التي يعقدها اليوم وغداً لمناقشة البيان الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة تمهيداً لإعطائها الثقة أم لا، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:"من وين بدكن نعطي ثقة ونحنا ما شفنا منكن إجراء واحد يساعد الناس بالأزمة؟ من وين بدكن ثقة وإنتو عم تثبتولنا كل يوم إنو مش ناويين تنهزو من محلاتكن وإنو السلطة هيي هدفكن الأول؟ من وين بدكن ثقة وما تركتولنا شي بهالبلد"؟

ومن ناحية أخرى، كانت علّقت إليسا قبلها على كلام المطران بولس عبد الساتر في العظة التي ألقاها يوم أمس في القداس الذي أقيم لمناسبة عيد مار مارون، وذلك بحضور الروساء الثلاثة، إذ نشرت إليسا صورة لعبد الساتر من القداس عبر صفحتها الخاصة وعلّقت بالقول :"قعدو قدامك، سمعوا كلامك يللي بيهز عروشن، وبالآخر زقفو لأنو ما حسّو حالن معنيين. للأسف صرنا ببلد كلمة الحق فيه ما بتوصل، بس متل ما قلت سيدنا من مسرحية فيروز: الناس متل المي، إلا ما تلاقي منفذ تتفجر منو... وإنت الثائر الأول فينا".