تراند اليوم : عمر العبداللات يحيي حفلاً جماهيرياً في لندن

يغادر الفنان عمر العبداللات الى العاصمة البريطانية لندن لإحياء حفلاً جماهرياً كبيراً في قاعة “البايرن هول” برفقة فرقته الموسيقية، وذلك يوم 15 فبراير 2020، وذلك بحضور عدد كبير من الجاليات العربية المقيمة في لندن وبعض الدول الأوروبية المجاورة .

ويحيي العبداللات الحفل بهدف دعم مهرجان فلسطين في لندن، وتحقيق الأهداف الإنسانية المرسومة لريع المهرجان .

هذا وكان صوت الأردن الفنان عمر العبداللات قد أحيى مجموعة من الحفلات الغنائية الجماهرية الناجحة في عدد من الدول العربية كان آخرها حفل في مهرجان المجاز في الشارقة ، ويستقبل حالياً موسماً فنياً حافلاً حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية ، كما سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم لإحياء حفلين ضخمين في لوس انجلوس .